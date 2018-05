Marknesse oppermachtig in steptocht

De overmacht was groot. Marknesse bleef nummer twee Luttelgeest bijna vijf minuten voor. De strijd tussen de nummers twee en drie was spannender. Luttelgeest was overall tien seconden sneller dan Bant. Het was een meer dan geslaagde, zonovergoten dag. ‘Super’, vond Mathijs Beije, die de tocht hielp organiseren en met René Leijten het commentaar verzorgde.

Beije noemde de zege van Marknesse meer dan verdiend. ‘Veruit de beste ploeg. Marknesse won zes etappes.’ Marknesse voegde zich in het rijtje Bant, Tollebeek en Luttelgeest, de veelvraat die de tocht meer dan tien keer won. De dag verliep naar wens. Het was prachtig weer, het waren mooie etappes en er waren maar een paar valpartijtjes, zonder ernstige gevolgen.

De steptocht begon en eindigde voor het eerst in de Wellerwaard. Restaurant Bij Ons, van sponsors John en Ilse van Beek, was na afloop the place to be. Een barbecue, verfrissende drankjes en live muziek vormden een passende afsluiting van een mooie dag.