Flevo Boys en Urk lopen warm voor bekerfinale: ‘Wij winnen en ik scoor’

De competitie is voor Flevo Boys belangrijker, maar reken maar dat de bekerfinale tegen SV Urk leeft bij de eersteklasser. ‘De spelers hebben het vaker over de wedstrijd dan in andere jaren’, zegt Gerard Gerbranda.

Door Harry de Ridder

De teamleider van de Emmeloorders kan het weten, hij staat dichtbij de groep en weet wat er speelt. ‘Het is een droomfinale, een prachtig affiche. Flevo Boys wil heel graag de beker winnen.’ Niet alleen om Urk een hak te zetten, maar ook omdat Flevo Boys de finale van de districtsbeker Noord twee jaar geleden van Staphorst verloor.

Urk is favoriet, vinden beide kampen. Urk speelt thuis en voetbalt dit seizoen een klasse hoger. ‘Wat ik om me heen hoor, is dat Urk zichzelf topfavoriet vindt’, aldus Gerard Gerbranda. ‘Flevo Boys werkt als een rode lap op een stier voor Urk. Prima, laat ons maar lekker in de underdogpositie zitten. Maar Urk kan de borst nat maken.’

Frank Post hoopt dat het een voetbalfeest wordt. De spits van Flevo Boys, dit seizoen al goed voor 16 goals, ziet Urk ook als favoriet, maar is vol zelfvertrouwen. ‘Het winnen van de beker is voor ons een bonus. De competitie is belangrijker, we willen terug naar de hoofdklasse. Ik had liever thuis gespeeld, maar toch denk ik dat wij winnen. Dat gevoel heb ik gewoon.’

Hecht collectief

Het spel van Urk kent weinig geheimen voor de Emmeloorders. Coach Inne Schotanus heeft Urk twee keer bekeken. ‘De kracht van Urk is bekend. Een hecht collectief, dat over veel duelkracht beschikt en veel strijd levert. Ik denk dat Flevo Boys tegen zo’n ploeg goed uit de voeten kan.’ Frank Post denkt er ook zo over. ‘Flevo Boys is de beter voetballende ploeg.’

Hoewel de competitie prioriteit heeft, doet Schotanus geen concessies aan de opstelling. ‘We schaken op twee borden. Het is een leuk seizoen tot nu toe, maar we hebben nog niks. Wij starten tegen Urk in de sterkst mogelijke opstelling. We moeten ervoor zorgen, dat we onszelf belonen. Zo’n finale is alleen leuk als je ‘em wint.’

Gerard Gerbranda weet dat Flevo Boys veel vertrouwen heeft. ‘Iedereen waakt voor euforie, maar het gevoel is heel sterk dat we dit niet meer mogen weggeven. De groep is heel gemotiveerd, wil de beker winnen en promoveren. Dit kan een historisch seizoen worden door de dubbel te pakken. Dat is ons nog nooit gelukt. We gaan ervoor, iedereen wil erbij zijn.’

Weerbaarheid

Dat vertrouwen is gebaseerd op enerzijds de goede resultaten en het bijbehorende spel en anderzijds op de mentale weerbaarheid, die de spelersgroep volgens Gerbranda uitstraalt. ‘Die weerbaarheid is groter dan andere jaren. Iedereen heeft veel voor elkaar over, iedereen wil nog vier keer tot het gaatje gaan. Het gevoel klopt gewoon.’

Inne Schotanus beschikt over een fitte selectie. Hij hoopt dat de bekerfinale een happening wordt. ‘Ik doe geen voorspelling. De druk ligt bij Urk, dat weet ik wel. We gaan er volle bak voor. Voor de club is de beker toch een grote prijs, zeker met zo’n tegenstander in de finale.’ Flevo Boys gaat uit van eigen kracht. Gerbranda: ‘Wij passen ons niet aan, we spelen ons eigen spel. Dat werkt goed.’

Urk won de beker in 1985, Flevo Boys flikte het kunstje in 1991. De districtsbeker winnen is voor beide clubs dus geen jaarlijkse kost. De beker is gewoon een grote prijs voor Urk en Flevo Boys. De finale is woensdagavond op sportpark De Vormt. Frank Post weet hoe de finale afloopt. ‘Flevo Boys wint met 0-2 en ik scoor.’

De finale van de Noordelijke districtsbeker tussen SV Urk en Flevo Boys wordt live uitgezonden op televisie bij Omroep Flevoland. Ook zal de wedstrijd, in samenwerking met Urk FM, live op radio worden uitgezonden.