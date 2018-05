Bikkels willen HT-race winnen

Vorig jaar top drie, dit jaar ligt de lat nog hoger. ‘Winnen zou heel mooi zijn. We hebben GIA al eens verslagen en we zijn in vorm, dus winst zit er wel in’, zegt Anna van der Bijl van de Zuyderzeeroeiers.

Door Harry de Ridder

Van der Bijl roeit in de Mare Australis, de vrouwenboot van de club uit Tollebeek, komende vrijdag de HT-race, de 33 kilometer lange roeitocht van Harlingen naar Terschelling. De koninginnenrace, hét jaarlijkse hoogtepunt voor sloeproeiend Nederland. ‘Een verslavende wedstrijd’, vindt Van der Bijl, die voor de vierde keer van de partij is.

De Zuyderzeeroeiers doen dit jaar met twee sloepen mee. Een combinatie van mannen en vrouwen moet proberen de Schokland zo snel mogelijk naar het Waddeneiland te roeien. Dick de Boer maakte vorig jaar zijn debuut en is blij dat hij er weer bij is. ‘Met zo’n sloep de Waddenzee op, een bijzondere ervaring. Prachtig.’

Stress in boot

Beide ploegen trainden zaterdag voor het laatst, op het Ketelmeer tussen Urk en Ramspol. Urenlang. Deze week is het vooral rusten geblazen. De boten in gereedheid brengen, randzaken regelen en dat is het wel. ‘Je voelt op zo’n laatste training de stress in de boot’, zegt Van der Bijl. ‘De voorbereiding begon al eind februari. De afgelopen weken hebben we elke zaterdag een wedstrijd geroeid.’

In 1975 werd de wedstrijd voor de eerste keer georganiseerd. Dit wordt de 44e editie. Ook nu wordt het weer stevig afzien voor de dames en heren roeiers. ‘Het wordt zwaar. Als je over de finish komt, ben je helemaal kapot’, weet Dick de Boer uit ervaring. ‘De andere dag heb je het gevoel dat je armen over de grond slepen, maar spierpijn heb ik nooit, al geloven de anderen dat niet.’

Je hoeft niet over bovenaardse krachten of talenten beschikken om de HT-race te voltooien. ‘Met een dosis doorzettingsvermogen kom je al een heel eind’, zegt De Boer. ‘Maar het is een uitdaging, hoor. Vorig jaar hebben we er best lang over gedaan, ongeveer vierenhalf uur. Dat laatste uur had van mij niet gehoeven, maar ja, je moet door. Toch mooi als je het weer gefikst hebt.’

Tien keer dood

Dat gevoel herkent Anna van der Bijl. ‘De kick dat je het gehaald hebt! Het eerste stuk heb je vaak de stroom mee, dat gaat lekker snel. Op het Schuitengat (een geul bij Terschelling, HdR) ga je tien keer dood. Voor je gevoel kom je niet dichter bij de Brandaris. Als je dan bij de pier komt en je ziet al die mensen, dan krijg je weer kracht. Dat is echt een kippenvelmoment.’

Dick de Boer rekent weer op een plaats in de middenmoot van de tweede klasse met de Schokland. ‘We gaan weer ons stinkende best doen, maar heel eerlijk is het niet realistisch dat we gaan winnen. Wil je kans maken, dan moeten we meer meters maken, vaker trainen.’ De Boer kijkt er weer naar uit. ‘De Grachtenrace in Amsterdam is ook geweldig, maar Harlingen-Terschelling is de koning.’

De vrouwen in de Mare Australis hebben grote plannen. ‘We hebben goed getraind. En de boot is in balans. Belangrijk, want je wilt lekker zitten, de sloep moet niet scheef hangen. We hebben de ideale opstelling gevonden’, zegt Anna van der Bijl. Ze hoopt op ‘wat minder weer’. De reden: ‘Wij zijn goede slechtweer-roeiers. We willen avontuur op het water. Wij zijn bikkels!’