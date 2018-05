URK

Het eerste mandje meischol is maandagochtend voor 70.000 euro geveild op de Urker visveiling. De opbrengst van het eerste mandje met zachte en sappige gaat naar de organisatie Mercy Ships. De opbrengst is met 70.000 euro overigens fors lager dan in eerdere jaren. Vorig jaar ging het eerste mandje bijvoorbeeld voor 102.000 onder de hamer.