Schilderproject smaakt naar meer

Nationale en internationale kunstenaars waren afgelopen weet te gast op Urk en in de Noordoostpolder om de meest pittoreske plaatsen vast te leggen. Dit resulteerde in veertig kunstwerken.

De kunstenaars kwamen op uitnodiging van Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek in samenwerking met Stichting Urk Promotie en Stichting evenementen Noordoostpolder om 'en plein air' te werken. In de bollenvelden, in visbedrijven, op de haven maar ook in de klein straatjes van Urk waren ze bezig. De veertig kunstwerken zijn op dit moment te zien op drie locaties: Cultuur-eus Urk, Gemeentehuis Urk en Theater 't Voorhuys in Emmeloord. Vanaf 15 mei tot 24 augustus zijn alle werken in het gemeentehuis te Urk.

Onder grote belangstelling werd de tentoonstelling in het gemeentehuis te Urk geopend. Lovende woorden kwamen van de wethouder over de samenwerking tussen de Noordoostpolder en Urk. De werken worden te koop aangeboden en zaterdag wisselden de eerste kunstwerken al van eigenaar. Een bijzonder artistiek project dat zeker smaakt naar meer.