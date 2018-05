Zang op Hemelvaart live op tv bij Omroep Flevoland

Zang op Hemelvaartsdag is een jaarlijks terugkerend koorconcert waaraan door een groot deel van de Urker koren wordt meegewerkt. Het repertoire bestaat vooral uit psalmen, gezangen en geestelijke liederen.

Het koorconcert is een traditie op Urk, het wordt dit jaar voor de 49e keer gehouden. Het idee voor dit koorconcert is ontstaan toen in 1968 op Urk het 1000-jarig bestaan van het voormalige Zuiderzee-eiland werd gevierd. De Urker koren boden toen de bevolking een concert aan in de oude visafslag op de haven. In 1998 werd het concert verplaatst naar de nieuwe visafslag en sinds 2014 vindt het concert plaats in Sporthal de Vlechttuinen.

Vanuit het gehele land komen ieder jaar rond 3000 mensen naar Urk om dit evenement mee te maken. Dit jaar is er medewerking van zeven koren uit Urk: het Urker mannenkoor ‘Hallelujah’, Christelijk Urker visserskoor ‘Crescendo’, Mannenkoor ‘Urker Zangers’, Jong Gemengd Koor ‘Immanuel’, Kinderkoor ‘Klein maar dapper’ en het Urker mannenkwartet.

Het Urker mannenkwartet doet dit jaar voor het eerst mee. Naast de verschillende koren neemt ook de Christelijke Brassband Valerius aan dit evenement deel. Door de brassband wordt ook een gedeelte van de samenzangen tussen de verschillende kooroptredens begeleid. Ook worden enkele samenzangen begeleid met het orgel.

Omroep Flevoland zendt dit concert op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, vanaf 18.55 uur via tv, website en app uit. Meer informatie over het concert is te vinden op www.zangophemelvaart.nl.