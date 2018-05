Intratuin mag grote loods bouwen

De Intratuin in Emmeloord mag een loods van 55 meter lang bouwen. Dat is de uitspraak van de rechter in Lelystad.

Oud-burgemeester en voormalig Tweede Kamerlid Jacob Reitsma wilde middels een kort geding afdwingen dat Intratuin in Emmeloord de verdere bouw van een groot magazijn moest staken. Reitsma is de buurman van het tuincentrum en vreest een forse inbreuk op zijn woongenot.

Verzoek afgewezen

Zijn verzoek tot een bouwstop is nu echter afgewezen. Hoewel de situatie qua uitzicht inderdaad beperkt zal worden, is dit volgens de rechter niet onaanvaardbaar. Het is al jaren bekend dat op het stuk grond een tuincentrum mag staan. Reitsma had dit kunnen weten en hier rekening mee kunnen houden.

Naar de bestuursrechter

Buurman Reitsma stapt nu naar de bestuursrechter, omdat hij denkt dat de bouwvergunning niet verleend had mogen worden.