Bevrijdingsvuur ontstoken in polder

EMMELOORD

Burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder heeft zaterdagochtend om 11.00 uur onder grote belangstelling het bevrijdingsvuur ontstoken op De Deel in Emmeloord. Lopers van atletiekvereniging NOP hadden het vuur lopend uit Wageningen gehaald, waar in 1945 de vrede getekend werd in hotel De Wereld. Aansluitend ging een stoet van militaire voertuigen, tractoren en historische wagens door de stad. Figuranten traden op als bevrijdende Canadezen, die net als bij de bevrijding in 1945 repen chocolade uitdeelden. Verder werd een saluut gegeven door oude vliegtuigen die over de polder vlogen. Er was volop muziek in de stad om de vrijheid te vieren. De festiviteiten werden afgesloten met een concert door het Lemster Mannenkoor in de Nieuw Jeruzalemkerk. Foto Reina Halman Fotografie