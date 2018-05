De broedvlotjes voor de zwarte sterns liggen weer klaar op elf locaties in De Wieden. Een week eerder dan gebruikelijk. “Vogelspotters hebben namelijk elders in Nederland de eerste zwarte sterns alweer gezien”, zegt Warner Bruins Slot, die het uitleggen van de vlotjes als vrijwilliger coördineert namens Natuurmonumenten.

Samen met negentien anderen werkt hij aan het gereedmaken van de vlotjes die dinsdag en woensdag zijn uitgelegd bij De Holken, het Giethoornsche Meer en de kolken rond Belt-Schutsloot. Al jarenlang doen vrijwilligers dit werk. “We hebben voor dezelfde locaties als in 2017 gekozen, omdat het een iets beter jaar was voor de zwarte sterns in vergelijking met het jaar ervoor”, legt Bruins Slot uit. Na jaren van teruggang zit het aantal broedparen de laatste twee jaar weer wat in de lift. Het uitleggen van de broedvlotjes is een behoorlijke logistieke operatie, omdat de locaties alleen per boot bereikbaar zijn.

Afrika

Zwarte sterns overwinteren in Afrika. Ze komen in Nederland vooral voor in ondiep moeras. Ze broeden daar bijna zonder uitzondering op kunstmatige vlotjes, zoals de vlotjes die de vrijwilligers van Natuurmonumenten maken. Langs het vlonderpad bij het Bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster zijn de vogeltjes op de broedvlotjes het beste te zien. Wanneer ze arriveren, is afwachten. “Ik heb wel eens gehoord dat dit twee weken is na de eerst gesignaleerde visdief in Zeeland…”, deelt Bruins Slot een oude natuurwijsheid.