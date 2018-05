Staphorster stipwerk bloeit weer op

De Stichting Staphorster Stipwerk organiseert de Staphorster stipwerkdag in samenwerking met Museum Staphorst. Op de dag kunnen bezoekers aan Museum Staphorst van 10.00 tot 16.00 uur traditionele en eigentijdse technieken en producten bekijken en bewonderen.

Ook kunnen bezoekers zelf stipwerk drukken, geholpen door de vakmensen. Een eenvoudig kaartje of een zelf meegenomen object, bijvoorbeeld een t-shirt, broek of decoratief voorwerp, kunnen tegen een kleine prijs bewerkt worden.

Na het succes van de eerste stipwerkdag in 2016 is een jaarlijkse traditie geboren. Elk jaar wordt er een afwisselend programma geboden zodat bezoekers verrast blijven. Staphorster stipwerk is een traditionele ambachtelijke druktechniek, die oorspronkelijk vooral werd gebruikt in de Staphorster klederdracht. Mutsjes en kraplappen werden bedrukt met motiefjes en patronen, samengesteld uit talloze stipjes. Dit gebeurde met behulp van drukblokken of met kleine, zelf gemaakte stempeltjes.

Breed publiek

In de afgelopen vijf jaar is het Staphorster stipwerk weer helemaal opgebloeid. Dit komt onder anderen door de vakopleidingen en workshops die worden georganiseerd door de stichting Staphorster Stipwerk. Door de talloze eigentijdse toepassingen van het stipwerk wordt een breed publiek bereikt. Dit varieert van kinderen op de basisscholen tot de modieuze doelgroep in de Parijse modewereld.

In het museum is gelijktijdig een expositie over streeksieraden uit Staphorst te bezichtigen. Ook hier wordt op de Staphorster stipwerkdag extra aandacht besteed. Iedereen is welkom om zijn ogen de kost te geven.