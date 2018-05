Was was het leuk, de Zwem4daagse

De Zwem4daagse in Staphorst heeft weer meer deelnemers getrokken. Van dinsdag 1 mei tot en met zaterdag 5 mei hebben 464 deelnemers meegedaan die elk 4 x 500 meter hebben volbracht en is er dus in totaal ruim 928 kilometer gezwommen. Het thema van deze week was de onderwaterwereld.

In dit thema was het zwembad dan ook mooi aangekleed. Vanwege het weer hebben de activiteiten dit jaar grotendeels binnen plaatsgevonden en daar stonden ook de diverse stands. Zaterdag kon er genoten worden van een heerlijke dag buiten. Naast het sportieve aspect, het banen zwemmen, is de Zwem4daagse ook een gezellig evenement voor alle leeftijden. Naast het feit dat de zwemmers elke dag hun banen zwemmen kon daarnaast ook vrij gezwommen worden in het instructiebad. Ook werden diverse activiteiten georganiseerd. Elke dag kon je enveloppe trekken en waren er verschillende versnaperingen verkrijgbaar bij de snacktafel. Ook was het WNF bijna alle middagen aanwezig met daarbij aandacht voor de tijger.

Meer informatie: www.reddingsbrigadestaphorst.nl.