Klanten vallen in prijzen

Staphorst

De Ondernemersvereniging Staphorst heeft de prijzen van de voorjaarsactie uitgereikt. Deze actie verliep uitstekend. Op 11 mei was de bekendmaking van de winnaars. Alle klanten kregen bij besteding van 10 euro een bon met een unieke code, waarmee ze kans maakten op prijzen. De bekendmaking was 11 mei en de gelukkige prijswinnaars stonden allemaal te trappelen van ongeduld bij de Welkoop in Staphorst. Esther Kievit ging er met de BBQ die beschikbaar was gesteld door Boer. Familie Rommelaar was blij met de speakers van de Readshop. Wilma Smink kan een half jaar gratis geknipt worden bij Knipp&ko, R Mulder won ook een set speakers van de Readshop. K. Krale ging naar huis met een kruiwagen met gereedschap van de Welkoop. K. Boer kan lekker spelletjes spelen op de tablet van Compustore. H. Kip gaat zeer professionele foto’s maken met de nieuwe camera ook van de Readshop. R. Haasjes mag een jaar lang bloemen halen bij Jarina Bloemen. Roel Vos wordt een half jaar gratis geknipt bij Haarmode Dick Heuckeroth. Geesje Dunnink kan een half jaar brood van Ubak verwachten. Annelies Veijer mag drie maanden lang fruit halen bij de groenteboer Hilco Jonkman. Trijntje Kok won de fiets die nog even binnen werd gereden door Henk Meesters van Meesters Tweewielers. Mevrouw Mooiweer won het Surprise pakket van Juwelier Dekker.