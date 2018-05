Maak kennis met het Herefords-ras

Maak van dichtbij kennis met runderras Herefords in natuurgebied Eeserwold. Op zaterdag 26 mei vindt in natuurgebied Eeserwold te Steenwijk (locatie Buitensingel) een open dag plaats van Bisschopsslag Herefords. Jan en Geesje Mussche uit Rouveen bieden tussen 10.00 en 15.00 uur de gelegenheid om het bijzondere runderras Herefords van nabij te zien en geven graag meer informatie over de koeien en de manier waarop met de dieren wordt omgegaan. Tijdens deze dag is een kok aanwezig, zodat men een stukje vers bereide rundvlees kan proeven. Ook zijn er voor de kinderen een leuke (lekkere) activiteit. De route wordt vanaf afslag Steenwijk met borden aangegeven.