Jeugd Tafeltennisvereniging valt in de prijzen

Het 2e en 3e jeugdteam van de Tafeltennisvereniging Staphorst zijn in de voorjaarscompetitie 2018 kampioen geworden in de afdeling Oost. Het 2e jeugdteam van sponsor Massagepraktijk Gerco Talen en het 3e jeugdteam van sponsor Installatiebedrijf Stegeman kunnen terugzien op een zeer geslaagd competitieverloop.

Het 2e jeugdteam, bestaande uit Roderick van Arnhem, Hermen van Arnhem, Job Diepenbroek en Marnick Dominé hebben in hun poule in de 4e klasse met negentien punten voorsprong op de nummer twee het kampioenschap binnen gehengeld. Ook het 3e jeugdteam, bestaande uit Jarnick Bisschop, Henrico Slager, Jaron Huls en Robert Compagner kwam, net als het andere jeugdteam ongeslagen uit de competitie tevoorschijn. Dit team speelde in de 5e klasse en had maar liefst 22 punten voorsprong op de nummer twee.

Beide teams promoveren in de najaarscompetitie 2018 naar een hogere klasse.

Afgelopen maandagavond werden de teams door voorzitter Anita Krale in het bijzijn van vele ouders gehuldigd.