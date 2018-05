Leden TTV Staphorst strijden op toernooi

Hester won wel een aantal sets, maar haar tegenstanders bleken toch sterker. Ook Jennieke moest in haar eerste drie partijen afzien. Toch hield ze moed en won ze haar laatste wedstrijd. Beide meiden beleefden veel plezier aan hun deelname.

Ook deden vier leden van de TTV in april mee aan een dubbeltoernooi in Dalfsen. Sibrand Hassing en Albert Kuiper werden in de sterkste poule geplaatst, maar wisten toch als derde te eindigen. Anita Krale en Marja Krale speelden in een andere poule en werden vierde.