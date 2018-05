Meimarkt bij Molen Massier

De vrijwilligers van Molen Massier organiseren op zaterdag 12 mei de jaarlijkse Meimarkt. Deze traditionele markt rond de molen in Nieuwleusen wordt elk jaar gehouden op Nationale Molendag.

Ook dit jaar hebben de vrijwilligers weer een mooie markt gepland, met een dertigtal kramen, waar nieuwe en tweedehands spullen worden aangeboden. Het is op de dag voor Moederdag een uitstekende gelegenheid om een cadeau te vinden.

Activiteiten

De opzet is dit jaar iets anders dan vorig jaar. Vanwege het 125-jarig bestaan van het bedrijf Massier Diervoeders vindt op het achterplein aan de Veldweg een afzonderlijke markt plaats. Hier vinden jubileumactiviteiten plaats als koemelken, schminken van de kinderen, ritjes met paard en wagens, een rodeostier, een springkussen, allerlei lekkernijen, productenstands van leveranciers en wedstrijden waarbij leuke prijzen gewonnen kunnen worden.

Ook staat hier de dierenhoek, die wordt ingericht door leden van de Nieuwleusener Kleindierteelt Vereniging en vogelvereniging De Volièrevriend.

Markt

De meimarkt zelf vindt plaats op het plein voor de molen op de hoek Veldweg/Westeinde. Behalve de kramen is er een uitgebreide markt met tweedehands boeken, die nog kunnen worden aangeleverd bij de molen. Verder worden er bloemen en planten verkocht en kunnen bezoekers een meegebrachte plantenbak laten vullen.

Op het terras worden oliebollen en allerlei andere versgebakken lekkernijen te koop aangeboden, uiteraard in combinatie met koffie of thee. Verder is er schapenscheren en rijdt de paardentram. Countryzangeres Wilma Fieten treedt verscheidene malen op en er zijn demonstraties van Dance dance, de dansgroep van Emmelie Luiken.

Vanwege de verwachte drukte wordt mensen uit de buurt gevraagd zoveel mogelijk met de fiets te komen. Parkeren kan zoals gebruikelijk weer op de weilanden tegenover de molen. De Meimarkt duurt van 10.00 tot 16.00 uur.