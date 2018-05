Voorzitter Rouveen Kaasspecialiteiten zwaait af

Koersen was twaalf jaar verbonden aan de coöperatie. Hij blikt terug op een enerverende periode. Egbert Koersen nam in 2006 zitting in de raad van bestuur, inmiddels is dit door veranderingen in de coöperatiestructuur raad van beheer (rvb) gaan heten. In 2011 werd Koersen voorzitter. Na drie termijnen van vier jaar lid te zijn, dient hij volgens de coöperatieregels plaats te maken voor opvolging. Hij keek tijdens de algemene vergadering terug op zijn bestuurlijke rol; vele hoogtepunten in de ontwikkelingen en innovaties bij de coöperatie heeft Rouveen Kaasspecialiteiten op de kaart gezet als wereldleider in kaasspecialiteiten.

Mooie herinneringen heeft hij aan bijzondere momenten als de ontwikkeling van de kroningskaas in 2013 en daaropvolgend zijn ontmoetingen met Koningin Maxima.

Met het vertrek van voorzitter Koersen is er ook ruimte voor vers bloed binnen de rvb. Voorgesteld en aangenomen is Marco van der Vegte, lid en melkveehouder uit Mastenbroek. Van der Vegte heeft ruime bestuurlijke ervaring in coöperaties.

Ervaring

Jan van Ommeren bracht na de wissel de algemene vergadering voor ruim 200 leden veehouders via de rondvraag naar een slot. Alsof hij nooit anders gedaan had. De heer van Ommeren is gepokt en gemazeld in de raad van beheer: ‘In 2009 ben ik gestart als commissaris, in 2011 is dit lid van de raad van beheer gaan heten. Het is een gezamenlijke keuze van de rvb een bestaand rvb-lid voor het voorzitterschap voor te dragen. Met de nodige bestuurlijke ervaring en een gezonde ambitie heb ik zin om samen met deze mooie raad de komende jaren de handen uit de mouwen te steken.’