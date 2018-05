Loran Faber net buiten de punten in Valencia

Onder droge maar moeilijke omstandigheden – een stevige wind – kende de Dutch Racing Team coureur tijdens de eerste race een redelijke start. De jonge Staphorster was echter vanaf de eerste ronden scherp en wist vanaf de zevenentwintigste startplaats al vlot een aantal geslaagde inhaalacties te doen. Eenmaal in zijn ritme stoomde de jonge Staphorster verder door het veld naar voren om uiteindelijk als zestiende de finish te passeren.

De start van de tweede wedstrijd was iets hectischer - de race werd meteen al in de eerste ronde afgebroken vanwege een stevige crash voorin het veld. De hectiek, het oponthoud en een herstart zorgde vervolgens voor een iets moeilijker begin van de tweede race voor Faber. Zo wist Faber in de eerste ronden niet goed in zijn ritme te komen en had het er alle schijn van dat het een zware en lange race ging worden. Faber herpakte zich echter op een geweldige manier om vervolgens opnieuw een flink aantal voor hem rijdende coureurs te verschalken om uiteindelijk als achttiende de eindstreep te passeren. Helaas dus in beide races net geen punten behaald maar wel strijdlust laten zien in de wedstrijden. Hopelijk kan deze instelling meegenomen worden naar de volgende race en wellicht zit er dan wel een punt in.