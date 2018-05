Kennismaken met WTC

De WTC Staphorst-Rouveen is inmiddels uitgegroeid tot een club met 270 leden met zowel mannen als vrouwen. De club houdt in mei kennismakingen.

Iedereen die wil ervaren hoe het is om in groepsverband (vanaf 15 jaar) een tocht te maken op de racefiets, kan op woensdagavond aansluiten. Dit geldt zowel voor de beginnende wielrenner als voor de meer ervaren fietser, want er wordt in vijf verschillende groepen gefietst wat betreft snelheid. Ook is er een beginnersgroep die onder leiding van een ervaren wegkapitein een rondje gaat fietsen. Een helm is verplicht.

Woensdag 2 mei is de eerste kennismakingsavond. Het vertek is om 19.00 uur vanaf de Rabobank in Staphorst of 5 minuten later bij hoofdsponsor B+B personeelsdiensten aan de Oude Rijksweg in Rouveen.

Mountainbike

De WTC heeft ook veel leden die gezamenlijk naar het bos gaan voor een rondje op de MTB op maandagvond. Men vertrekt in mei om 19.00 uur vanaf de Rabobank, maandag 7 mei is de eerste kennismakingsavond. Hoe ver er gefietst wordt is afhankelijk van het weer en de animo. Er wordt in meerdere groepen gefietst, zodat iedereen in zijn/haar tempo kan fietsen. Iedereen vanaf 15 jaar is van harte welkom. Uiteraard is een helm verplicht.

Deelname is mogelijk wanneer minimaal 2 dagen vooraf naam. adres en geboortedatum worden doorgegeven via secretaris@wtcstaphorst-rouveen.nl. Meer weten? Kijk op www.wtcstaphorst-rouveen.nl.