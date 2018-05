Voetballers van Autisport weer de wei in

Na de winterperiode trainen in de zaal, konden kinderen en trainers van Stichting Autisport Leek eindelijk weer de wei in.

Er werd weer met heel veel plezier en lekker fanatiek buiten getraind op de velden van VEV’67 in Leek.

,,Nieuwe spelers zijn welkom”, laat de club weten. ,,Want ondanks, dat de groep zich de afgelopen periode heeft uitgebreid, is er nog steeds ruimte voor kinderen met (sociale) ontwikkelingsproblemen zoals ASS, AD(H)D en DCD (niet in combinatie met een verstandelijke beperking), in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar.”

Er wordt getraind op de velden van voetbalvereniging VEV’67 in Leek op vrijdagmiddag. De trainingstijden zijn van 16.30-17.30 uur (t/m 12 jaar) en van 17.30-18.30 uur (vanaf 13 jaar). In de wintermaanden wordt getraind in een sportzaal.

Kijk voor meer informatie over Stichting Autisport Leek op de website of neem een kijkje op de facebookpagina Autisportleek. Voor 3 keer vrijblijvend meetrainen of vragen: mail naar autisportleek@gmail.com.

Van 22 t/m 26 mei gaan kinderen met ouders van Stichting Autisport Leek collecteren in de wijk Oostindie in Leek voor het Oranje Fonds.

De helft van de collecte gaat naar de stichting en de andere helft gaat naar andere sociale initiatieven in onze provincie. Dit geld kan de stichting goed gebruiken om leuke activiteiten, naast de reguliere voetbaltrainingen, voor de kinderen te organiseren.