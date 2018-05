Schapen gedood in Marum: mogelijk wolf actief

Zes schapen van een boer in Marum zijn doodgebeten. Mogelijk is het het werk van een wolf.

Dat meldt RTV Noord. Zes schapen zijn dood. De boer belde met de politie die hem vertelde dat er eerder op de avond een melding gedaan was over een wolf bij De Wilp, hemelsbreed zo'n anderhalve kilometer van het land van de boer.

Het Faunafonds is geweest om dna op te nemen. Daaruit moet vast komen te staan of het echt een wolf was.

In ieder geval zijn er voetafdrukken gevonden in een aardappelveld waar net was geploegd. ,,Dus die afdrukken konden ze heel goed zien'', zegt de boer. ,,Ik heb ze gezien en die waren echt heel groot. Dan moet je wel een kalf van een hond hebben. Ik ben er vrij zeker van dat het een wolf was.'