Lotusdag voor leerlingen SWS Adewert

Leerlingen van groep 8 van SWS Adewert hebben woensdag in het dorpshuis de Meeden geoefend met 7 lotussen mensen die een ongeluk naspelen.

De gelegenheid werd georganiseerd in het kader van het 125 jarig bestaan van de Landelijke EHBO vereniging. 21 kinderen van groep 8 in Aduard deden mee en hebben de beenbreuk, verbranding, schaafwond en andere ongelukken goed behandeld. De juryleden waren erg tevreden over het niveau van de kinderen.

Bianca, Damian en Inge behaalden met hun groepje 120 punten en werden hiermee de winnaars van deze ochtend. Zij kregen alle drie een gevulde verbanddoos. Dylan heeft alsnog zijn jeugd EHBO diploma gekregen.

Tot grote verrassing van iedereen kwam de voorzitter van de Landelijke EHBO de prijzen uitdelen.