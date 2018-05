Leerlingen Groene Borg maken film tijdens NME project

SWS De Groene Borg in Kornhorn is wonesdag voor de vijftiende keer gestart met het NME (Natuur en Mileu Educatie) project.

Het gekozen thema dit jaar is “Genieten in het Curringherveld. ,,En dat is gelukt. Het was woensdag echt genieten in het Curringherveld, gezellig met een lunch, vrijwilligers, kinderen, muziek en een dierengeluidenspel georganiseerd door de kinderen van groep 8”, aldus Bobby Boele Bikker leerkracht van De Groene Borg.

De komende weken zijn de leerlingen volop bezig met leuke en leerzame activiteiten op school en in het veld. Muziek, drama, toneel, techniek, natuur, gezondheid. ,,Met uiteindelijk een film die gemaakt is in het Curringherveld met alle kinderen en vrijwilligers getiteld “Een dag in het Curringherveld”.

,,Met zelfgemaakte hapjes en drankjes ( brandnetel, paardenbloem enz.) willen we jullie allen graag verrassen op de afsluiting van het project op 22 juni in het Hornhuus!”, besluit Bobby.