Klaas Keuter benoemd tot erelid van BC de Stadjers

Als er één 18 jaar het beste peerd van stal is geweest als wedstrijdleider voor BC De Stadjers dan is dat Klaas Keuter uit Tolbert.

,,Als Stadjers zijn we heel erg door hem verwend, altijd lagen alle loopbriefjes en spellen klaar bij binnenkomst. Het enige wat we moesten doen is aan tafel gaan zitten en bridgen”, legt voorzitter Carien Lammerts uit.

,,Bridge problemen, als die er al waren, werden gelijk opgelost. Met kerst verraste hij ons altijd met een zelf gemaakt cadeautje”, vertelt Carien.

Helaas moest Klaas om gezondheidredenen stoppen na 18 jaar als wedstrijdleider bij BC De Stadjers.

Als dank heeft de club Klaas benoemd tot erelid. Het Peerd van Ome Loeks heeft Klaas aangeboden gekregen door Foppe Hemminga bestuurslid van de NBB District Groningen.