Hella de Jonge opent VrouwenVisie Beurs

De beurs vindt plaats in het Van der Valk Hotel Groningen/Hoogkerk van 10.00-16.00 uur. Hella geeft met een korte lezing over haar nieuwste boek ‘Hartschade’ de aftrap voor een sprankelende beurs met (uiteraard) diverse beursstands, gevarieerde themacafés en een boekenmarkt met auteurs die hun boeken signeren en verkopen. De toegang voor bezoekers is gratis.

,,Als auteur van het boek Hartschade is Hella de Jonge voor de beurseditie van VrouwenVisie Magazine geïnterviewd. Met haar boek breekt ze een lans voor meer aandacht voor de verschillen in symptomen van een hartinfarct in het mannen- en het vrouwenlichaam”, aldus (mede)organisator Myra Eekens- Herman uit Grootegast. Daarin speelt haar eigen ervaring met de medische wereld een rol, maar ook verhaalt ze van de figuurlijke hartschade die het leven haar bracht.

Verder is Hella bij uitstek een ondernemende vrouw die o.a. samen met haar man Freek krachtig aandacht vraagt voor maatschappelijke onderwerpen, zoals in de provincie Groningen voor de aardbevingen en de gevolgen voor de inwoners.

Door het openen van de VrouwenVisie Beurs draagt zij bij aan een inspirerende dag voor ondernemende vrouwen (en een enkele man!) en hun (potentiële) klanten in Noord-Nederland.