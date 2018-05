Eerste zes seniorenwoningen in Marum opgeleverd

De seniorenwoningen aan de Grote Hoorn zijn voor de verwarming ervan, aangesloten op de biomassacentrale in Marum. Het zijn Nul-Op-de-Meterwoningen (NOM). Woningen, waarbij het streven is dat ze net zoveel energie opwekken als ze verbruiken. In totaal komen er 19 van deze woningen aan de Grote Hoorn.

Even wennen

De woningen zijn gebouwd door Plegt-Vos Noord en ontworpen door Van Manen & Zwart architecten. De 6 woningen maken deel uit van een groter nieuwbouwplan van 19 woningen. Het zijn seniorenwoningen met een slaap- en badkamer op de begane grond en een extra slaapkamer op de verdieping.

Familie Van der Veen is één van de eerste huurders. Zij ontvingen op 17 mei de sleutel. Meneer en mevrouw Van der Veen wonen nu nog in Niebert in een vrijstaande woning die ze zelf bouwden. “Het zal wel even wennen zijn; de kamer is een stuk kleiner,” vertellen ze. “Maar we hebben er bewust voor gekozen en de badkamer en slaapkamer beneden zijn mooi ruim.” Ook over de bovenverdieping en de grote tuin zijn ze erg tevreden.

Geen gas

Bijna alle nieuwbouwwoningen die Wold & Waard bouwt zijn Nul-Op-de-Meter. De woningen zijn extra goed geïsoleerd en hebben geen gasaansluiting. Ze zijn voorzien van zonnepanelen en een warmte-terugwin ventilatiesysteem.

Voor de verwarming van de ruimte en het tapwater zijn de woningen aan de Grote Hoorn aangesloten op de biomassacentrale in Marum. Houtsnippers uit het hele Westerkwartier dienen als brandstof voor de centrale. Veel openbare gebouwen waaronder het gemeentehuis, het zwembad en het sportcomplex in Marum krijgen hun verwarming ook uit de biomassacentrale.