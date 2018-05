Op 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Lee, Zuidhorn, Grootegast en Marum. Iedere week blikken we vooruit op de herindeling van volgend jaar. Deze week: PvdA-steunfractielid Janet Postema uit Niehove.

„Ik ben driemaal benaderd door de PvdA en een andere partij voor een verkiesbare plek in de gemeenteraad. Dat bracht mij ertoe me hierin meer te gaan verdiepen. Als persoon wil ik me niet verbinden aan een politiek standpunt. Daarvoor sta ik wat te genuanceerd in het leven. Als ik vlak voor verkiezingen de Stemwijzer invul, kom ik uit bij wel drie partijen.''

„Ik heb absoluut een rood hart. Ik vind alleen dat de PvdA-vlag de lading niet helemaal dekt. Liever dan op te komen voor arbeid zou ik willen dat de PvdA opkomt voor kwetsbare burgers die vaak zonder arbeid en baan zitten.''

„Wat me tegenstaat in de politiek van Zuidhorn is dat raadsvergaderingen niet zelden uitlopen tot na middernacht. Daarmee stoot je gewone burgers in mijn ogen af. Mijn wekker gaat de volgende ochtend om half zeven weer af. Dat geldt denk ik voor de meeste mensen. De vergadercultuur in Leek, waar om de twee weken vergaderd, wordt is veel gestructureerder. Toen heb de politiek van Leek opgeroepen om hiermee vooral door te gaan."

,,Ik voel me verbonden met Niehove, waar ik ben geboren en getogen. Maar ik voel me ook betrokken op het Westerkwartier. Echt blij met de herindeling ben ik niet. Vanuit Niehove ervaren wij nu de afstand tot Zuidhorn al als vrij groot. Dat wordt straks nog sterker. Ik krijg de kriebels als de nieuwe gemeente zegt: 'wij komen bij u thuis'. Daar zet ik vraagtekens bij. Vooral als dat een verwijzing is naar internet. Daarvoor moet je digitaalvaardig zijn. Dat is lang niet iedereen gegeven.''

„De kloof dichten tussen arm en rijk. De kloof ook dichten tussen hogeropgeleiden en zogenaamd lager opgeleide mensen. Intellectueel ontwikkelde mensen zijn niet zelden geneigd op de laatste groep neer te kijken. Terwijl onze samenleving drijft op ambachtelijke vaklieden. Westerkwartier moet investeren in praktijkonderwijs. Anders leveren we ons uit aan de stad Groningen."