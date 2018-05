Pelikaan S gebaat bij ‘dwingende ogen’ Joop Gall

In 2014 werd Pelikaan kampioen in de 5e klasse. Inmiddels staat de club van voorzitter Wim Bulten op de drempel van de 1e klasse. Tegen SV Bedum is zaterdag (aftrap 14.30 uur) een punt genoeg voor de titel in 2J. Adviseur Joop Gall waakt echter voor onderschatting van de nummer twee. ,,Daar win je niet zo 1-2-3 van. Worden we kampioen, dan heeft Wim het gewoon goed gedaan’’, vindt de voormalige coach van onder meer Veendam en Emmen.

door Wessel Aslander

Drie weken geleden kreeg Gall, sinds dit seizoen analist bij Dagblad van het Noorden, het verzoek om in Oostwold zijn licht te laten schijnen. Aanleiding was de gevoelige 3-0 nederlaag tegen Omlandia in Ten Boer. Gall stelde één voorwaarde: de trainers Henry Kramer en Fred Schreuder moesten akkoord gaan. ,,Voor hen is deze situatie niet gemakkelijk’’, beseft de 54-jarige inwoner van Muntendam, die anderhalf jaar geleden al eens door Bulten was benaderd. Ook vorig jaar deed Gall een interim-klus. Met Spakenburg degradeerde hij toen uit de Tweede Divisie. Bij het ambitieuze Pelikaan S is hij dus dichtbij het kampioenschap. Onder Gall wonnen de roodhemden van De Weide en speelden ze met 2-2 gelijk tegen FC Klazienaveen, dat een vlotte 2-0 achterstand ongedaan maakte. Ook Drenthina leek zaterdag op weg naar een gelijkspel. Nota bene door een eigen doelpunt kwamen de bezoekers rijkelijk laat op 0-1. Kassim Bizimana maakt in Emmen de bevrijdende 0-2.

Geen ‘wonderdokter’

Gall ziet zich zeker niet als ‘wonderdokter’. ,,Wel is het zo dat nieuwe ogen wat meer dwingen. Sommige jongens vinden het best interessant dat ik voor de groep sta’’, zo heeft de gelouterde oefenmeester gemerkt. ,,Ik zit al 35 jaar in de voetballerij en ik had wat tijd over. Iedereen weet dat ik ambities in het betaalde voetbal heb, maar de spoeling wordt dun. Elk jaar komen er weer nieuwe kandidaten op de markt. Dus moet ik me misschien ook op de gewone maatschappij richten’’, beseft Gall die te boek staat als motivator.

De eerste week op sportpark Gaveborg benutte hij om te observeren. Direct zag Gall waar het aan mankeerde. ,,Fysiek is de ploeg behoorlijk kwetsbaar. Daar zijn ze vaak nat op gegaan. Mede door de lange winter was het trainingsveld niet optimaal en het blessureleed was niet te overzien. Het kunstgras is net tapijt, daar houdt het mee op. Daarop spelen is niet verantwoord. Na een kwartier denken de jongens dat ze op beton lopen. Ik zei dat we iedereen nodig hebben, willen we kampioen worden. Pelikaan S heeft maar één masseur. Dus is meer medische expertise nodig, dat is ook gebeurd. Diverse jongens zijn inmiddels weer fit.’’

‘Organisatie moet mee groeien’

Met oud-profs als Sergio van Dijk, Max de Boom en Kassim Bizimana en ervaren amateurs als Danny Holband, John van Dalen en Edu de Jonge Rosa heeft Pelikaan S op papier een sterke en brede selectie. Zelden waren de (te) wisselvallige Oostwolders echter compleet, maar op 19 mei kunnen ze alsnog de kroon op het werk zetten. ,,Misschien wil de club daarna nog wel méér’’, doelt Joop Gall op de hoofdklasse. Een definitieve aanstelling van de oud-prof is nog niet aan de orde, maar ziet Bulten ongetwijfeld als een serieuze optie. ,,De organisatie zal dan mee moeten groeien. Dus meer armslag voor de medische staf en een ander trainingsveld, want dit kan echt niet. Maar veel andere dingen hebben ze hier al goed voor elkaar, zoals de maaltijden en het vervoer’’, klinkt het enthousiast.