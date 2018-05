Lotusdag voor leerlingen SWS Adewert

Aduard Leerlingen van groep 8 van SWS Adewert hebben mochten vandaag in het dorpshuis De Meeden zeven lotussen, mensen die een ongeval naspelen, ‘behandelen’.

Dit gebeurde vanwege het 125-jarig bestaan van de landelijke EHBO-vereniging. In totaal behandelden 21 kinderen van de school beenbreuken, verbrandingen en schaafwonden. Hun behandelingen werden beoordeeld door een jury, die erg tevreden was over het niveau van de kinderen.

De kinderen konden punten met het verzorgen van de wonden punten verdienen. Bianca, Damian en Inge behaalden met hun groepje de meeste punten. Als prijs kregen ze alledrie een gevulde verbanddoos. Dylan kreeg tijdens de ochtend zijn jeugd EHBO-diploma.

Tot grote verrassing van iedereen kwam de voorzitter van de Landelijke EHBO de prijzen uitdelen.