Leuke Lenterondjes uitgestippeld vanuit Nuis

In totaal zijn er 36 ANWB Lenterondjes voor Nederland ontwikkeld. Zo ook vanuit Nuis, waar maarliefst drie routes zijn uitgestippeld. Vanuit Museum ’t Rieuw kunnen wandelaars kiezen uit drie wandelroutes van circa 5, 10 en 15 kilometer.

De korte route is aantrekkelijk om te wandelen met kinderen. Een team van vrijwilligers heeft een natuurbelevingspad uitgezet waarin kinderen op zoek gaan naar dagvlinders. Nachtvlinders zoeken ze in een spannende tent en er wordt gespeurd naar bodemdiertjes en naar sporen die mens en dier achterlaten in de natuur. Uitgerust met een schepnetjes kunnen kinderen ook ontdekken wat er zoal leeft onder water.

De langere wandelroutes gaan door het Westerkwartier en zijn meer voor de fanatieke wandelaars.

Parkeren kan bij Landgoed Coendersborg aan de Oudeweg 15 in Nuis.

ANWB-leden en Beschermers van de Landschappen krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart een leuke goodiebag.

Deelnemen aan de Lenterondjes kostvijf per persoon waarvan een euro gedoneerd worden aan het Groninger Landschap voor onderhoud van de wandelvoorzieningen. Kinderentot en met 17 jaar kunnen gratis meedoen.

Tot 26 mei zijn tickets te koop via http://www.anwb.nl/lenterondjes Op deze site staat een volledig overzicht en informatie over de startplaatsen en routes.