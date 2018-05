Leerlingen gaan aan de slag met ingenieursbureau MUG

Op 28 mei gaat de 12e editie van de GeoWeek van start. De GeoWeek is een initiatief van het Koninklijk Nederlandse Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).

Ruim 4700 leerlingen in Nederland duiken deze week in de wereld van de geografie. Professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector organiseren een bedrijfsbezoek, veldwerk of gastles en delen zo hun expertise. Door ‘zelf te doen’ kunnen leerlingen de leuke en technische kanten van het vak aardrijkskunde en de beroepspraktijk van geografie ontdekken.

MUG Ingenieursbureau, gevestigd in Leek organiseert voor een grote groep leerlingen een geo-expeditie en geo-gastlessen op verschillende locaties. Deelnemende scholen zijn basisschool ’t Sterrenpad uit Nuis en De Lindenborg uit Leek.

Landmetingen

Leerlingen van ‘t Sterrenpad gaan maandag 28 mei na een korte les en introductie van de werkzaamheden, op en om het schoolplein aan de slag met het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden en het nemen van bodemmonsters. Ook wordt een 360 graden groepsfoto gemaakt.

School verplaatsen

’s Middags komen de leerlingen van 3 HAVO van De Lindenborg uit Leek naar het kantoor van MUG Ingenieursbureau om deel te nemen aan de gastles en expeditie ‘Ingenieur voor een dag’. Zij gaan fictief hun school verplaatsen naar een gebied rondom het Leekstermeer. Aan de hand van diverse onderzoeken en het analyseren van alle gegevens gaan ze bepalen waar de school het beste gebouwd kan worden. Zo krijgen ze inzicht in de dagelijkse werkzaamheden van MUG Ingenieursbureau.