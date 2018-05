Historisch Correct | Pinkstermarkt met kermis te Leek

Het is in de loop der tijd dan ook nog wel eens veranderd. De foto is uit 1970, en genomen uit een inmiddels ouderwets geworden reuzenrad. Het laat de situatie zien waarbij de kermis echt in het centrum van Leek stond. Maar tijden veranderen en dorpskernen veranderen met de tijden mee. De grote kermisattracties konden daar staan omdat er in het centrum van Leek eigenlijk een grote kale vlakte was ontstaan. Die vlakte ontstond door het (in fasen) dempen van het Hoofddiep. Nu de kale vlakte in het dorpscentrum wat is opgevuld is het onmogelijk om daar grote kermisattracties neer te zetten.

Maar ik denk dat iedere tijd zijn charme heeft. Wie vroeger alles beter vond, begint (geestelijk) oud te worden. Vroeger waren er acrobaten, degenslikkers en boeienkoningen op de markt. Dat heb ik jammer genoeg niet meer mee gemaakt. Maar er waren ook gedresseerde apen, en tegen betaling te bezichtigen mensen die misvormd waren. Dat maakte ik gelukkig niet meer mee. Maar ik ben dus ook een kind van mijn tijd: waarden en normen worden gevormd door de tijden. Ik ging nog met mijn vader over de dierenmarkt, die al begon vóórdat de andere markt was opgesteld. Door regels die dieren moeten beschermen, is de dierenmarkt verdwenen.

En waar zijn bijvoorbeeld de steile wand races gebleven? Maar er zijn andere zaken voor teruggekomen. Natuurlijk was er in de cafés altijd al veel (live) muziek. Maar er is steeds meer live muziek. Zoals er steeds ook weer nieuwe kermisattracties bijkomen. Alles is groter, spectaculairder en meer lawaaierig geworden. Te lawaaierig wellicht? Maar die laatste opmerking betekent misschien dat ik echt oud begin te worden?

Albert Graansma