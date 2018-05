„Drinken onder de achttien is niet normaal”

De betrokken wethouders van de vier Westerkwartiergemeenten trappen komende donderdag de landelijke campagneweek NIXzonderID af. Dit doen ze in het gemeentehuis in Leek.

Het is het startsein voor diverse activiteiten die gemeenten de komende week en ook in het najaar samen met jongeren en andere partijen oppakken. Bij de aftrap zijn naast de gemeenten de partners die participeren in dit initiatief aanwezig: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Sociaal Partner in het Noorden van Nederland (SPiNN), Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SwgZ), Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

De vier Westerkwartiergemeenten willen het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen en daarmee jongeren zich ervan bewust maken dat drinken onder 18 jaar niet normaal is. Met de landelijke themaweek NIXzonderID staat de leeftijdsgrens en het belang van naleving bij iedereen (jongeren, ouders, verstrekkers en gemeenten) weer op de kaart. De campagne duurt van 17 mei tot 1 juni.

Activiteiten

Jongerenwerkers gaan in gesprek met de jeugd op de voortgezet onderwijsscholen in Leek, Grijpskerk, Zuidhorn, Oldekerk, Grootegast en Roden. Ze nemen onder meer flyers, leuke gadgets en een banner mee. Verder roepen ze jeugd op samen met vrienden/klasgenoten een foto te maken bij de banner en deze foto op te sturen via WhatsApp. Hiervoor is een speciaal NIX18Westerkwartier nummer.

De inzenders maken kans op een prijs: een leuk groepsuitje voor maximaal zes personen. De gemeenten delen de foto’s op Instagram en Facebook NIX18Westerkwartier.

Sportverenigingen

De gemeenten nodigen ook de sportclubs in het Westerkwartier uit voor een fotochallenge. Aan hun de vraag hoe zij aan NIX18 doen en hoe ze dit op een ludieke foto kunnen laten zien. Is er een alcoholbewuste sportkantine? Letten ze goed op NIXzonderID in de kantine?

Inzendingen mogen per individu, team of zelfs met de hele club. Onder alle inzendingen wordt een mobiele geluidsinstallatie verloot. Net als de foto’s van de jongeren, delen de gemeenten ook deze foto’s op Instagram en Facebook NIX18Westerkwartier.