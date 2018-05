Spannende finale Kinderdichter gemeente Grootegast

De dertien beste jonge dichters van verschillende basisscholen uit de gemeente dingen tijdens de finale mee naar de gewilde titel van Kinderdichter. De Kinderdichter, een juniorvariant van een stadsdichter, zal in Grootegast voor een jaar de poëzie representeren die voor en door kinderen wordt gemaakt.

In aanloop naar de finale zijn er op zes basisscholen in de gemeente Grootegast door professionele dichters workshops gegeven. Uit de ongeveer 150 gedichten zijn er 13 finalisten geselecteerd die op 17 mei hun zelfgeschreven gedichten voordragen. De muzikale omlijsting is van Stichting Muziekonderwijs Grootegast. Aan het eind van de avond kiest een vakjury de derde Kinderdichter van Grootegast. De winnaar zal een jaar lang gedichten schrijven die geïnspireerd zijn door de omgeving of speciale gebeurtenissen uit zijn of haar eigen leven.

De verkiezing van de kinderdichter Grootegast is een initiatief van Stichting Poëziepaleis. Het Poëziepaleis biedt een platform waarop kinderen en jongeren kunnen kennismaken met poëzie en zich kunnen uiten en ontplooien in de dichtkunst. Naast de verkiezing van kinderdichter, organiseert zij jaarlijks twee landelijke dichtwedstrijden: ’Doe Maar Dicht Maar’ op middelbare scholen en Kinderen & Poëzie op basisscholen.