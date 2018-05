Schaakkampioen Pieter Doller met wisselbeker naar huis

Hij behaalde meerdere kampioenstitels bij de schaakclub Leek, de laatste keer in 2005. Doller versloeg in de tweede partij van de playoffs Johnny Albadeen en won zo met 1,5 tegen 0,5 . Johnny leverde in zijn eerste volledige seizoen een geweldige prestatie door als tweede in de sterk bezette interne competitie te eindigen. Adrian Kuiper won al zijn gespeelde partijen en werd Best off the Rest, maar was te vaak afwezig om bij de eerste twee te eindigen.

De clubkampioen van het seizoen 2016-2017, Martien Veldman, wist toch weer keurig vierde te worden. Frans Huisman won zijn laatste partij en klom daardoor nog naar de vijfde plek. De nummers zes tot en met tien werden: Issa Albadeen, Tijmen Hofstra, JanArie Stokhorst, Henry Arriola en Ed Maliepaard. Rients Faber speelde zeven partijen voor de interne competitie en verloor er geen één. Huib Matthijsse deed het met vijf maal winst, één remise en zes verliespartijen, goed in zijn eerste seizoen als clubschaker.

De interne competitie van het seizoen 2018-2019 begint weer op vrijdag 7 september a.s.