Ruilbeurs kinderkleding Schutse Leek

Zaterdag 26 mei wordt er van 10:00 - 12:00 in dienstencentrum De Schutse een kinderkledingruilbeurs georganiseerd vanuit Evangelische Gemeente De Levensbron in Zevenhuizen.

Goede en schone kinderkleding van de kleinste baby maten tot en met maat 176 inleveren (voor een maximale waarde van 50 euro) zijn in te leveren tegen tegoedbonnen, die tijdens de kinderkleding-ruilbeurs in te wisselen zijn voor andere kinderkleding.

Op de volgende inleverpunten en tijden kan de kleding worden ingebracht: Op dinsdag 22 mei van 10.00 tot 11.30 uur bij De Levensbron in Zevenhuizen, van 19.00 tot 20.00 in de Schutse in Leek en van19.00 tot 20.00 uur aan de Spoorstraat 32 in Marum. Op donderdag 24 mei van 10.00 tot 11.30 uur bij de Levensbron en van van 19.00 tot 20.00 uur bij De Schutse.