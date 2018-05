Oldtimer trekkers op pad

GROOTEGAST

Om 10.00 uur zullen vijftig trekkers vertrekken nabij Eetcafe de Klap om een route door het Westerkwartier maken. De volgorde van de route is: Hoofdstraat, Rondweg, Bovenweg, Langeweg, Lutjegasterweg, De Wieren, Abeltasmanweg, Westerzand, Zandumerweg, Oude Wijk, Millinghaweg, Maarsdijk, Fanerweg, Dorpstraat, Pasop, Traansterweg, Traan, Blinkweg, Mensumaweg, Omweg, Oldebertweg, Hoofdstraat, De Holm, Tolbertervaart, Diepswal, Oude Carolieweg, Carolieweg, Grouwweg, Jonkersweg, Oudeweg, Offeringalaan, Nieuweweg. Tussenstop bij museum 't Rieuw in Nuis ca 11:30 - 13:00. Mienscheer, Lietsweg, Roordaweg, Wilgepad, Hoge tilweg, hooiweg, oosterweg, verkavelingsweg, Leidijk, Polmalaan, Ipo Haaimaweg, Polmalaan, Peebos, Doezumertocht, Eesterweg, Bombay, lutjegasterweg, De onderneming, de Ambacht, Industrieweg, Legolaan, Hoofdstraat, G. P. Beukemalaan, Bovenweg, Rondweg, Hoofdstraat, finish bij Cafe de Klap. De trekkers worden tegen 15:30 weer verwacht in Grootegast en worden dan bij Eetcafe de Klap opgesteld zodat het publiek deze van dichtbij kan bekijken.