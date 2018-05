Leek aan de wandel

De Wandel4daagse start dit jaar niet op maandag, maar op dinsdag en is deze keer dus echt 4 dagen. 4 dagen achtereen wordt er gewandeld over prachtig uitgezette routes door de omgeving van Leek, Tolbert en Nietap. Voor kinderen en grote mensen, die 1 dag willen lopen, is er de mogelijkheid om dat op vrijdagavond te doen.

De route van 10 km begint om 18.00 uur en de 5 km tocht start om 18.30 uur, met de volgende startpunten: dinsdag 29 mei Rodenburghal, woensdag 30 mei Infocentrum bij parkeerterrein Nienoord, donderdag 31 mei pannekoekenburcht/Camping Nienoord en vrijdag 1 juni het centrum van Leek bij het witte kerkje op de Dam.

Evenals voorgaande jaren is er weer een informatief boekje met alle wandelroutes. De route vanaf de Rodenburghal is vooral gesitueerd in Tolbert. De route vanaf het Infocentrum is natuurlijk weer naar Cnossen en het prachtige terrein eromheen. De route vanaf de Pannekoekenburcht/Camping Nienoord loopt over het Nienoordterrein en voor de 10 km lopers tevens door het Nietapsterbos. De route vanaf het centrum gaat voor een groot deel door het dorp Leek.

Op de laatste dag worden de lopers weer binnengehaald met muziek, waarbij zoveel mogelijk kijkers worden uitgenodigd langs de route te gaan staan om de wandelaars te verwelkomen.

Kijk voor meer info op: www.leeksterwandel4daagse.nl. Hier is tevens een inschrijfformulier opgenomen.