Laatste ‘Samen aan tafel’

Dit keer is de locatie het restaurant van Zonnehuis Oostergast. De kookvrijwilligers doen nog eenmaal hun uiterste best voor een smakelijke maaltijd.

Opgave is noodzakelijk op maandag 28 of dinsdag 29 mei (20.00 – 21.00 uur) bij Alie Westra (0594 – 503808 of aliewestra@home.nl). Als er vervoer nodig is,vermeld dit er dan bij.

De kosten zijn € 6,- per persoon (wie minder daadkrachtig is kan een vrijwillige bijdrage geven)

Het komende seizoen hoopt ‘Samen aan tafel’ weer door te gaan.