Internationale gasten op molendag Noordhorn

Leuk voor een aantal inwoners, die nog nooit een kijkje in de molen hebben genomen. Naast mensen uit de regio kwamen er internationale gasten op af.

Molengids Gerda Jaarsma vertelt: „ Er kwam iemand die met zijn bezoekers uit Zuid-Afrika van de grote rondleiding over alle zolders tot en met de kap heeft genoten. Ook kwam er een Italiaanse jongeman, die in Groningen studeert en per fiets de omgeving aan het verkennen was. Hij was erg onder de indruk van de techniek van zo'n windmolen en dat dat al zo lang bestaat. En ter oefening van zijn Nederlands kreeg hij de beide fietsroutefolders langs schansen en molens mee. Zo kon hij de weg terug naar stad vinden en een volgend rondje langs fietsknooppunten door de Ommelanden plannen. Maar het leukste blijft het bezoek van de kleinsten, die na de klimpartij op de ladders het liefst een rondje over de stelling gaan rennen. Oppassen geblazen dus!”