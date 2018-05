Hermanshoeve bevrijd van bult

De bewonerscommissie van de Hermanshoeve in Marum, een instelling voor mensen die ondersteuning nodig hebben, wil graag een andere invulling geven aan de bult. De bult ligt centraal op het terrein en herbergde in het verleden kippen en geiten.

In samenwerking met Tjitte Zuur van hoveniersbedrijf Fertillis is een plan gemaakt. Voor uitvoering van het plan moest eerst 140 kuub grond met puin worden verwijderd. Boer Pieter Radema stelde zijn kraan beschikbaar en reed zelf met een trekker en wagen heen weer naar loonbedrijf Stuut in Jonkersvaart. De loonwerker stelde een enorme zeefmachine van dertien meter lengte beschikbaar voor het scheiden van puin en grond. Het was aan kraanmachinist Jan van der Velde niet zien dat hij de hele nacht al had gewerkt aan de rondweg in Groningen. Behendig bediende hij de kraan om de wagens achter de trekkers vol te gooien en groef en passant ook nog even een gat voor de trampoline. Ook Allard Bijzitter reed met de trekker heen en weer. En er waren ouders en vrijwilligers van de partij om de klus te klaren. Straks wordt het veldje ingezaaid met gras. Vervolgens voorziet het plan in een afdakje, appelbomen en een tafeltennistafel.

Begeleiders Gelbrig Helfferich en Janine Melessen zijn verheugd over de aangeboden hulp. „Het begin is er. Voor de volgende stap gaan we kijken of er mensen zijn die ons willen helpen en/of een bijdrage willen leveren. We zijn er als personeel en bewoners heel blij mee.”