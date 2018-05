Woudklank spettert in Drachten en Groningen

De slagwerkers van Woudklank Grootegast deden afgelopen zaterdag 12 mei aan het door de OMF georganiseerde bondsconcours in theater De Lawei in Drachten.

Het slagwerkensemble, onder leiding van dirigent Johannes Leeverink, kwam uit in de tweede divisie. Op het podium van de grote zaal werden de nummers “Falling in Love” van Sam Gevers, “Edge of the World” van Nathan Daughtrey en “Excerpts from Kung Fu Panda” van Johannes Leeverink gespeeld. Een goed optreden dat tot tevredenheid van de leden door de jury werd beloond met 83.0 punten.

Daarnaast deden een aantal twirlers van Woudklank mee met een wedstrijd Groningen. In een sterk deelnemersveld heeft het A team een nette derde plek weten te behalen. Het C team nam goud mee naar huis. Daarnaast was er nog een nette eerste plek voor Ilonka Rinsma met tevens promotie naar de volgende klasse. De dames hebben het erg naar hun zin gehad op de eerste wedstrijd van het seizoen. Nu gaan ze weer volop aan de bak voor de volgende wedstrijd op 2 juni in Dedemsvaart.