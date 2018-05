Bunkertocht Trimunt voor Stichting Mont Ventoux

Het gaat om unieke, zelf samengestelde routes door een omgeving vol bos, heide en coulissenlandschap met verschillende stempelposten. Er zijn routes van 5 12,5 of 25 kilometer. Voor de kinderen zijn er bij de route van 5 kilometer leuke vragen en opdrachten bedacht.

Het startpunt is bij het clubhuis van Motorclub Marum (Bij het circuit van Trimunt). Bij dit start- en eindpunt is het ook mogelijk om even lekker te zitten en iets te eten of te drinken. Voor de kinderen is er een gratis springkussen aanwezig.

Starttijd: Tussen 9.00 uur en 11.00 uur voor alle afstanden. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per persoon. Kinderen t/m 12 jaar betalen € 2,50.

Deze gelden komen geheel te goede aan de Stichting Mont Ventoux, groot verzet tegen kanker. Inschrijven is mogelijk via vvainactie@hotmail.com of via 06-46694413. Meer informatie via Facebook, www.grootverzettegenkanker.nl