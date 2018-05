Basisscholen De Wilp blij na opbrengst Struundag

Zaterdag 14 april j.l. vond in De Wilp de zesde editie van de schuurverkoop/struundag plaats.

Ook dit jaar kon de struundagcommissie, dankzij de medewerking van de eigenaar, de verkoop weer in het pand van Gatsonides houden.

Naast de verkoop in het winkelpand hebben veel dorpsgenoten bij hun eigen huis spullen te koop aangeboden. De Struundag was wederom een succes. Iedereen, waaronder vrijwilligers en de Vrouwen van de Wilp werkten hieraan mee.

De opbrengst is dit jaar verdeeld tussen de Vouwen van De Wilp en beide scholen in het dorp. Beide scholen proberen geld in te zamelen voor nieuwe speeltoestellen voor de kinderen van de bovenbouw.

Op maandag 7 mei j.l. werden de leerlingen van De Wegwijzer en De Dorpel blij verrast. De voorzitter van de Vrouwen van De Wilp , Ciska Jansma, overhandigde aan beide scholen een cheque. Met het geld zijn de scholen weer een stukje dichterbij hun doel.

Tijdens de struundag werden in de ‘struunwinkel’ aardbeien verkocht door de Dagwinkel in De Wilp. Van de opbrengst boden de eigenaren de Vrouwen en beide scholen een aardig bedrag aan. Deze bijdrage werd namens de Dagwinkel eveneens door de voorzitter overhandigd.