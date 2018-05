Mooi bedrag voor het Hoge Heem

Op 31 maart was de LEGiO-run in Grootegast. Het was weer een zeer sportief evenement, maar de LEGiO-run is naast een hardloopwedstrijd ook een organisatie welke elk jaar een goed doel uitkiest.

Dit jaar was het goede doel de aanschaf van een fietslabyrint voor woonzorgcentrum Het Hoge Heem. Het fietslabyrint is een hometrainer waarmee ouderen virtueel door hun eigen voormalige leefomgeving fietsen. Langs hun oude huis, school of het bedrijf waar zij hebben gewerkt. Dit is goed voor de fysieke fitheid, maar helpt ook de geestelijke fitheid te verbeteren, dan wel problemen te voorkomen.

Elke deelnemer aan de LEGiO-run heeft automatisch bijgedragen aan dit goed doel. Daarnaast konden de deelnemers ook extra geld doneren bij de inschrijving of via activiteiten die er georganiseerd werden op de wedstrijddag. Zo konden smoothies gefietst worden op de blenderbikes van SKSG. De beroemde LEGiO-blokkoek van Bakker Hamersma kon gekocht worden of de appeltaarten die gemaakt waren door bewoners van het Hoge Heem. Ook kon men het aantal legoblokjes raden en daarmee kans maken op een dinercheque bij Hotel Aduard. In totaal zaten er 244 blokjes in, Regina Jager uit Doezum wint hiermee een dinercheque van Hotel Aduard.

Zelfs de afgelopen weken kwamen nog kleine donaties binnen, het blijkt dus wel dat dit goede doel goed leeft bij de inwoners van Grootegast.

Dit alles samen heeft tot een prachtig resultaat geleid van maar liefst €1750 voor het Hoge Heem.

Met dit geld is het fietslabyrint nog niet gefinancierd. Het Hoge Heem zal nog meer acties initiëren. Wilt u ook een bijdrage doen? Dat kan via NL24RABO3237198374 tnv Hoge Heem ovm Fietslabyrint.