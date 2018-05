Live muziek in Coendersborg

‘Greymen’en ‘Take It Easy’, geven dan een openluchtoptreden in de sfeervolle tuin van de Borg. ‘Take It Easy’ speelt relaxte popsongs van The Eagles, Adele, Simon & Garfunkel en Ed Sheeran. Het repertoire van ’Greymen’ bestaat uit Nederlands- en Engelstalige pop- en rocksongs van o.a. De Dijk, Blof, U2 en de Red Hot Chilli Peppers. De beide bands zullen afsluiten met een gezamenlijk optreden.

mooi weer van lekkere live muziek! De aanvang is 17.00 uur en de toegang is GRATIS!