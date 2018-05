Verborgen verhalen in Borg Nienoord

Met vele historische karakters, demonstraties en activiteiten ademt de Borg en buitenplaats de sfeer van de Nederlandse hoogtijdagen in de 17de eeuw uit. Met de komst per koets van Anna van Ewsum en haar gemaal Wilhelm Georg von Inn und Kniphausen komt het in Leek tot een historische ontmoeting tussen twee aansprekende families en haar verborgen verhalen van de Borg Nienoord!

In de tuin en op het plein voor de Borg is volop bedrijvigheid met re-enactmentgroep ‘Leven in en om de Borg’. De borgheer en zijn vrouw zijn aanwezig in de Borg, de kok en de bottelier bekommeren zich om het eten en drinken en de dienstmeid kijkt nieuwsgierig naar de schatten in de Schelpengrot, de jonkvrouw let op de spelende kinderen op het plein, de spinsters spinnen het wol en de turfstekers slepen met het turf, terwijl de valkenier zijn roofvogels africht in de tuin voor een spannende show.

Ook de koets, een Pantheon uit de vorige eeuw is tijdens de Dag van het Kasteel op Nienoord te bewonderen en de enthousiaste koetsier en zijn palfrenier organiseert ritjes voor bezoekers naar het praalgraf van Anna van Ewsum en haar twee echtgenoten in de kerk van Midwolde.

Neem een kijkje in de Borg en ervaar hoe er werd geleefd en gewerkt. Aanschouw de mooie wandschilderingen van Herman Collenius en luister naar de rijke historie van Borg Nienoord.

Op het plein en in de tuin zijn o.a. het oude ambacht van spinnen, touw slaan, smeden(o.v.b.) en turfsteken te bewonderen en activiteiten te doen. Kinderen kunnen hoepelen, tollen, steltlopen en leren spinnen. Bezoekers kunnen een ritje per koets maken over het mooie terrein. Gidsen nemen je mee naar het Rijtuigdepot en laten je de koninklijke koetsen zien en je maakt kennis met de geheimen van het restaureren.

In de tuin is er een indrukwekkende en educatieve roofvogelshow. Tijdens de demonstratie kun je onder meer genieten van de sierlijke glijvlucht van de uilen, de buizerds en valken welke vlak over je hoofd scheren en de spectaculair zeearend.

Buiten op het plein maak je kennis met culinaire historie op gebied van de 18 e eeuw. Een wonderbaarlijke soep mag je proeven en de kinderen gaan zelf aan de slag. Om meer te weten te komen over het meisje van de Schelpengrot vertelt de gouvernante het spannende verhaal. Tussen al die activiteiten door en om even tot rust komen, luister je naar de muzikale klanken van de nar en de mooie noten van de violiste, geniet je van de ‘oude’ dansen of neem je een lekker hapje of drankje bij de taveerne van de Borg.