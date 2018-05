Historie centraal tijdens Abdijloop Aduard

Tweede Pinksterdag wordt voor de derde keer de Abdijloop in Aduard gehouden.

De loop staat symbool voor de ruim 825 jarige historie van Aduard en loopt deels over wegen en paden waar al eeuwen gelopen wordt. Het startschot wordt om zeven uur ‘s avonds gegeven door Broeder Ysebrand van het Abdij Museum.

De lopers vertrekken uiteraard niet zonder een zegening voor een veilige loop. De start is op het gras van de Renbaan, gelegen om de voetbalvelden. Vervolgens draait het peloton het Aduard 800 Pad op om zo na vier mijl terug te keren. Voor de lange afstand lopers is de mogelijkheid voor een tweede ronde om zo aan 8 mijl te komen.

Iedere loper maakt kans, tijdens de verloting, op een prijs op basis van het startnummer. De hoofdprijs is een 7-gangendiner, inclusief wijnarrangement voor twee personen in Michelin Sterrenrestaurant Herberg Onder de Linden aan de route van de Abdijloop. Voor ieder loper is er een kleine attentie beschikbaar gesteld door Health Centre Zuidhorn.

Voor de eerste drie lopers en loopsters op de 4 & 8 mijl zijn er ook prijzen te verdelen. Het historische karakter van het dorp en de Herberg komen samen in dit evenement.

Voor meer info: https://www.facebook.com/abdijloop/