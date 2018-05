Eend op de A7: twee auto's in de greppel

Een eend heeft er vanmiddag indirect voor gezorgd dat er twee auto's in de greppel belandde langs de A7 bij Leek.

Een automobilist week uit voor de eend, maar had niet goed om zich heen gekeken. Twee auto's moesten op hun beurt weer voor de auto uitwijken en belandden daarbij in de berm. Ze kwamen allebei in de greppel terecht.

Er zijn geen gewonden gevallen, maar de auto's in de berm zijn wel zwaar beschadigd. De automobilist die de eend wilde ontwijken heeft zich gemeld bij de politie.

Hoe het met de eend is, is niet bekend. De eend heeft zich in ieder geval (nog) niet gemeld bij de politie.