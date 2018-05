Wereldwinkel Leek is jarig en trakteert

De Wereldwinkel Leek is in de jaren ’80 gestart als verkooppunt in Cultureel Centrum De Oude Ulo in Leek en later verhuisd naar een dependance van De Oude Ulo, De Lindenstein. Eéns per week waren vrijwilligers aanwezig voor de verkoop van fairtrade producten.

Inmiddels bestaat de winkel 25 jaar.

In 1993 werd het pand aan de Samuel Leviestraat 7 betrokken en in maart 2003 is samen met de transformatie naar de nieuwe huisstijl het tienjarig bestaan van het winkeltje gevierd.

Het winkelpand werd echter te klein en daarom werd in 2011 de Wereldwinkel opnieuw geopend aan de Tolberterstraat 16¹. In de loop der jaren is de samenstelling van zowel het assortiment als van het team van medewerksters gewijzigd en uitgebreid. Momenteel werken er bij de Wereldwinkel Leek 28 enthousiaste vrijwilligers voor en achter de schermen.

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en levensmiddelen uit andere culturen. ,,Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen”, aldus Joke van Goor van de Wereldwinkel Leek.

De producten in de wereldwinkels zijn gemaakt door niet-westerse culturen. Houtsnijwerk van de Ashanti’s uit Ghana, kleurige sjaals uit Nepal en keramiek uit Peru. Maar ook trendy sieraden, authentieke muziekinstrumenten, leuke woonaccessoires en bijzondere bureauartikelen. En je vindt er smakelijke levensmiddelen. Zoals koffie, thee, cacao, sauzen, chutneys en wijn. De chocolade van Tony’s Chocolonely vindt overigens grote aftrek.

,,Door te kopen bij de Wereldwinkel krijgt u een origineel artikel en helpt u tegelijk de kleinschalige producent in de ontwikkelingslanden. Bovendien maakt u door het gebruik van koffie, thee en andere levensmiddelen uit de Wereldwinkel een gebaar van solidariteit met de ontwikkelingslanden. Ons motto is: Wees solidair, koop fair.”

Op 26 mei viert Wereldwinkel Leek haar 25-jarig jubileum met een feestelijk programma in de Balkhoeve in Leek. Het feest begint om twee uur ‘s middags. Op het programma staan onder andere een modeshow van Sari Fair Fashion, gepresenteerd door een aantal medewerksters van de Wereldwinkel.

Ook geeft Van Hulley een demonstratie. Dit is een sociale onderneming, waar vrouwen van je favoriete overhemd of blouse een boxershort maken. Het is een combinatie van sociaal en duurzaam ondernemen. Eerst ging het puur om het opdoen van werkervaring door middel van participatiebanen, maar door opleiding is de sociale impact beter geborgd. De vrouwen vergroten hiermee daadwerkelijk hun kans op de arbeidsmarkt.

Verder staan er diverse activiteiten op het programma, waaronder een presentatie en een fotopuzzel. Ook voor de kinderen is er volop vertier, waaronder (nep) tatoeages zetten en schminken.

,,U bent allemaal van harte welkom op 26 mei in de Balkhoeve van Leek.”, besluit Joke.